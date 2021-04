Im Duell gegen den SK Rapid Wien gerät der Wolfsberger AC bereits in der ersten Spielhälfte in Unterzahl. WAC-Verteidiger Lochoshvili sieht nach einem Brutalo-Foul an Rapid-Stürmer Ercan Kara Rot und fliegt vom Platz. Es ist bereits er dritte Ausschluss für den Innenverteidiger in der aktuellen Saison.