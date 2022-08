Jesse Marsch geriet nach dem 2:1-Sieg von Leeds United gegen die Wolverhampton Wanderers mit dem Coach der Gäste aneinander.

Auslöser war angeblich ein verweigerter Handshake von Wolves-Coach Bruno Lage nach der Partie.

Jesse Marsch and Bruno Lage clash on the touchline at full-time 😡 pic.twitter.com/knZVxuI1dd

— Football Daily (@footballdaily) August 6, 2022