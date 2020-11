VIDEO: Messi trifft wie einst Maradona

Lionel Messi hat mit dem FC Barcelona am Sonntag einen 4:0-Sieg gegen CA Osasuna gefeiert. Einmal mehr konnte sich der Superstar in die Torschützenliste eintragen.

Dabei erzielte der Argentinier ein spezielles Tor, das er der kürzlich verstorbenen Legende Diego Armando Maradona mit einem Trikotjubel widmete. Doch nicht nur der Jubel erinnert an Maradona, sondern auch das Tor.

Messi’s goal today where he reveals Maradona’s newell’s shirt vs Maradona’s debut goal for Newell’s, I’m absolutely speechless….pic.twitter.com/esRdjxKn1C

— Haz (@pubIad) November 29, 2020