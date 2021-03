VIDEO: Nach diesem Überholmanöver muss Verstappen Hamilton wieder vorbeilassen

via

via Sky Sport Austria

Irrer Schlagabtausch zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen beim F1-Saisonauftakt in Bahrain!

Wenige Runden vor der Zielflagge hatte Verstappen zu Hamilton aufgeschlossen, überholte den Engländer in weiterer Folge sogar – dabei verließ der Niederländer aber mit allen vier Reifen die Strecke. In Erwartung einer Zeitstrafe durch einen möglichen Vorteil wies die Red-Bull-Mannschaft Verstappen an, Hamilton wieder vorzulassen. Die Rennleitung hatte eine Bestrafung kurz vorher angekündigt.

Nachher gaben seine Reifen Verstappen nicht mehr die Gelegenheit zu passieren, obwohl er wahrscheinlich im schnelleren Auto saß. Für Unmut bei Red Bull sorgte, dass Hamilton mehrmals selbst über die Streckenbegrenzung hinausgefahren war und ungestraft davonkam.

Verstappen enttäuscht: ”Es ist sehr schade”

Hamilton: ”Ich liebe die Herausforderung”