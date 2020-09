Wir präsentieren ja immer wieder Videos mit “Miss of the year”-Charakter – aber was Spieler Aster Vranckx vom belgischen Verein KV Mechelen am Wochenende veranstaltet hat ist schon ganz bitter.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! 😱#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020