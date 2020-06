VIDEO: Ohrfeige! Austria-Spieler Sax fliegt vom Platz

via

via Sky Sport Austria

Dem FK Austria Wien droht die nächste Enttäuschung in dieser Saison! Beim Zwischenstand von 0:1 im Heimspiel gegen den FK Austria Wien verliert Maximilian Sax die Nerven und verpasst Emanuel Schreiner eine Ohrfeige. Schiedsrichter Stefan Ebner schickt den Mittelfeldspieler mit Gelb-Rot vom Platz. Die erste Gelbe Karte sah Sax für sein Foul an Emir Karic in der Szene zuvor.

Altach geht nach 21 Sekunden durch Daniel Nussbaumer in Führung

Video enthält Produktplatzierungen

Der FK Austria Wien würde durch eine Niederlage gegen Altach die Tabellenfühurng in der Qualifikationsgruppe verlieren. Daniel Nussbaumer brachte die Vorarlberger bereits nach 21 Sekunden mit 1:0 in Führung.