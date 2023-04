VIDEO: Pink trifft erstmals für Shanghai Port

Markus Pink hat sein erstes Tor in der Chinese Super League erzielt. Der 32-jährige Stürmer, der Anfang April Austria Klagenfurt als Führender der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga verlassen hatte, trifft beim 3:2-Erfolg gegen den FC Shenzhen zum zwischenzeitlichen 2:0. Es war sein Premierentor beim zweiten Einsatz für seinen neuen Club Shanghai Port.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Der Kärntner liegt mit Shanghai Port nach dem zweiten Saisonspiel ohne Punktverlust vorerst an der Tabellenspitze. Die Runde ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Am ersten Spieltag gewann Shanghai Port mit Pink in der Startelf mit 2:0 gegen Wuhan Three Towns.

Artikelbild: Youtube/HotpotFootball