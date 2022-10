VIDEO: Porto feiert CL-Aufstieg im Flugzeug

via

via Sky Sport Austria

Der FC Porto hat dank dem 2:2-Remis zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen den Aufstieg in der UEFA Champions League erreicht. Zuvor gewannen die Portugiesen selbst mit 4:0 bei Tabellenführer FC Brügge. Vom fixierten Aufstieg erfuhr die Mannschaft aber erst am Weg nach Hause. Im Flugzeug verfolgte die Mannschaft die letzten Minuten der Parallelpartie. In einer Instagram-Story teilte der Verein die Reaktion des Teams, als es vom Aufstieg erfuhr.

VIDEO: Porto freut sich über verschossenen Elfmeter von Atletico

Videoquelle: FC Porto (Instagram-Story)