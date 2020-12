VIDEO: PSG-Verteidiger Kimpembe mit der Grätsche des Jahres

Paris St. Germain hat zum Abschluss des 16. Spieltags der Ligue 1 den Sprung auf Platz eins verpasst. Im Spitzenspiel beim OSC Lille kam das Team von Trainer Thomas Tuchel am Sonntagabend nicht über ein 0:0 hinaus.



PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe sorgte in einer chancenarmen Partie für das Highlight. Der Abwehrspieler stoppte einen Angriff von Lille sehenswert und in höchster Not. Kimpembe musste nach dieser Grätsche allerdings verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

Tackle of the year last night from Presnel Kimpembe. pic.twitter.com/zYvAV9kZd1 — Get French Football News (@GFFN) December 21, 2020

Bild: Getty