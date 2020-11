via

In der 9. Runde beim Spiel zwischen dem Wolfsberger AC und der SV Ried kam es in der 15. Minute zu einer Triple-Chance der Hausherren. WAC-Kapitän Michael Liendl scheiterte zwei Mal, beim dritten Versuch fand Jonathan Scherzer in Ried-Keeper Samuel Sahin-Radlinger seinen Meister.

