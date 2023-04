VIDEO: Riesenglück für Gent! Hammers-Tor nach Tormann-Slapstick aberkannt

Großes Glück für KAA Gent im Viertelfinalhinspiel der Conference League gegen West Ham United! Nach einer Ecke der Gäste ließ Gent-Keeper Davy Roef den Ball aus der Hand rutschen. Von West-Ham-Verteidiger Nayef Aguerd sprang der Ball anschließend zum vermeintlichen 1:0 über die Linie.

Doch die Freude von West Ham währte nur kurz: Der VAR schaltete sich ein und erkannte, dass Aguerd den Ball vor dem Treffer mit der Hand gespielt hatte. Der Unparteiische nahm den Treffer anschließend zurück.

Lange hielt die Enttäuschung bei den Hammers allerdings nicht an. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Danny Ings den Favoriten per Elfmeter schließlich doch in Führung.

Video: Ings trifft vom Punkt zum 1:0