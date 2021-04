VIDEO: Roma-Profi wird mit Ball beworfen – und sieht Gelb

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Enttäuschender Europa-League-Abend für Ajax Amsterdam: Nach der zwischenzeitlichen 1:0-Führung vergaben die Niederländer einen Elfmeter – und verloren in weiterer Folge die Partie mit 1:2. Bei der ersten EL-Heimniederlage seit 2014 saß auch der Frust bei einem Balljungen tief.

In der Nachspielzeit der Partie landete der Ball zunächst im Out. Roma-Profi Riccardo Calafiori rollte den Ball weiter in Richtung Tribüne und trabte anschließend zum Spielgerät. Einem enttäuschten Balljugen der Gastgeber ging dies offenbar zu langsam: Er bewarf den italienischen Mittelfeldspieler mit einem Ball.

Calafiori konfrontierte nach einem kurzen Schock den “Übeltäter” – sah jedoch danach die Gelbe Karte aufgrund seiner Spielverzögerung. Dennoch schmälert die Lappalie die Freude der Römer wohl kaum, durch den 2:1-Auswärtssieg haben sie gute Chancen auf das EL-Halbfinale.

