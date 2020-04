VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Ein Torjubel mit Folgen

via

via Sky Sport Austria

Ob Salto, Flick-Flack oder einfach eine skurille Rührbewegung. Die Torjubel der Kicker bleiben oft auf ganz verschiedene Art und Weise in Erinnerung. Einen Jubel, den Peter Stöger mit Sicherheit nicht so schnell vergessen hat, verdankt er einem seiner ehemaligen Schützlinge.



Wir gehen zurück in die Zeit, als Peter Stöger noch Trainer beim First Vienna FC war. Im Duell gegen den SKN St.Pölten schoss Miroslav Milošević das Siegestor für seine Mannschaft und lief dem Trainer voller Freude in die Arme. Um ihn herum bildete sich eine Jubeltraube, der Peter Stögers Brille zum Opfer fiel.

Doch der heutige Sportvorstand der Wiener Austria nahm es mit Humor. „Drei bis vier Brillen habe ich noch zu Hause. Sie können jede Woche eine Brille zerstören, wenn sie drei Punkte holen.“, schmunzelte Stöger im Interview nach dem Spiel.