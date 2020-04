VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Fidjeu-Tazemetas Sockentor

via

via Sky Sport Austria

Tore haben wir in den vergangenen Jahren unzählige gesehen. In unseren “Rückpass – Der Blick ins Archiv” schaffen es aber nur die schönsten und skurillsten Treffer. Letzteren erzielte Thierry Fidjeu-Tazemeta 2013 für den SV Horn.



Am 01.11.2013 schoss der SV-Horn Spieler das Führungstor im Duell gegen den SKN. St.Pölten – nur mit dem Socken wohlgemerkt. Seinen Schuh trug Fidjeu-Tazemeta zu diesem Zeitpunkt in der Hand, statt am Fuß. Kurz zuvor hatte der Stürmer seinen linken Schuh verloren, spielte aber ohne diesen weiter.

Ein Glück, dass der Schiedsrichter zu diesem Zeitpunkt wohl nicht richtig hingeschaut hat. Sonst könnten wir heute nicht dieses kuriose Sockentor bewundern. Auswirkungen hatte der irreguläre Treffer keine – am Ende gewann der SKN St. Pölten noch mit 5:2.

Die weiteren Treffer im Niederösterreich-Duell erzielten Dober (15., 30.), Noel (85.), Kerschbaumer (88.), Sadovic (95.) für den SKN und Sahanek (55.) für den SV Horn.