VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Fjørtoft und das “Kuss-Foto”

In Zeiten von Homeoffice und Social Distancing nutzen wir die Zeit und bringen euch ein paar “Wuchteln” aus dem Sky-Archiv in euer Wohnzimmer. In der heutigen Ausgabe von „Rückpass – Der Blick ins Archiv“ geht es um ein legendäres Foto, das um die Welt ging. In der Hauptrolle: Jan Åge Fjørtoft.

Fjørtoft ist neben Youngster Haaland wohl der bekannteste Norweger, der in der österreichischen Bundesliga gespielt hat. Die Leistungen, die der Ex-Nationalspieler in der Zeit von 1989 bis 1993 aufzeigte, können sich durchaus sehen lassen. 129 Mal lief der Norweger für den SK Rapid Wien in der höchsten Spielklasse auf und erzielte dabei 62 Tore. Doch neben seinen Erfolgen glänzte der Mittelstürmer vor allem mit seinem einzigartigen Humor.

Besonders eine Aktion aus seiner Zeit beim FC Middlesbrough bleibt bis heute unvergessen. Als Fjørtoft am 30. September 1995 mit Blackburn-Goalie Tim Flowers aneinander geriet, entstand ein skurriler Schnappschuss. In der Fußballdebatte „Talk und Tore“ sprach der frühere Rapid Stürmer darüber, wie das berühmte „Kuss-Foto“ zustande kam.