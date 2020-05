VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Grazer Präsidenten-Zoff: Ein Duell à la Hannes Kartnig

via

via Sky Sport Austria

In der heutigen Ausgabe von “Rückpass – Der Blick ins Archiv” gehen wir ein paar mehr Jahre zurück, in eine Zeit als Sturm Graz noch in der “Gruabn” zu Hause war und der Präsident noch Hannes Kartnig hieß.



Hoch gestiegen, tief gefallen. Hannes Kartnig führte den SK Sturm Graz einst zum Titel und dann in den Konkurs. Kaum ein Präsident polarisierte, wie er es tat. Menschen wie Hannes Kartnig spalteten die Fußballwelt. Unter anderem wegen solcher, nicht ganz jugendfreien Unterhaltungen wie jene aus dem Jahr 1996.

Im Stadtderby gegen den GAK feuerten die beiden Präsidenten Hannes Kartnig (Sturm Graz) und Harald Fischl (GAK) unmittelbar am Spielfeldrand ihre Mannschaften an. Die beiden “Streithansln” duellierten sich, wo es nur geht.