via

via Sky Sport Austria

Unser Sky-Experte Heribert Weber hatte in der Vergangenheit einige lustige Momente mit seinem Regenschirm, den er nicht immer ganz im Griff hatte. In der heutigen Ausgabe von „Rückpass – Der Blick ins Archiv“ schauen wir noch einmal zurück auf ein „Best of – Heribert Weber und sein Regenschirm“.