VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Kausich und der Sanitäter

Verletzungen gehören – leider – zum Fußball dazu. In eine besonders bizarre “Schmerzsituation” kommt Marek Kausich in seiner Zeit beim SV Mattersburg. Wir haben im Jahr 2015 mit dem heute 43-Jährigen über die kuriose Szene gesprochen. Zehn Jahre nach dem Vorfall kann der ehemalige Innenverteidiger zum Glück darüber lachen.

Marek Kausich hat so einiges mit dem SV Mattersburg erlebt und verbindet viel mit dem Verein. Aktuell betreut er sogar die Amateurmannschaft der Burgenländer. Kausich steigt einst sowohl in die 1. Division als auch in die Bundesliga mit den Mattersburgern auf, absolviert knapp 200 Spiele im SVM-Dress. Zwischen all diesen Momenten bleibt ihm aber eine Szene besonders in Erinnerung, für die er immer wieder gerne auf den Arm genommen wurde.

Im Spiel gegen die Wiener Austria verletzt sich der Slowake und muss von den Sanitätern am Boden liegend behandelt werden. Nach einigen Minuten ist klar, dass der Verteidiger nicht mehr weitermachen kann. Doch beim Abtransport des Verletzten ist ein ganz besonderer Spezialist am Werk. Der Sanitäter hat die Trage – sagen wir einmal – nicht ganz so gut im Griff. “Nach dem 3. oder 4. Versuch hab ich mir gedacht, oh mein Gott was tut er da?” schmunzelt Kausich.