VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Mario Haas belohnt sich mit Traumtor

via

via Sky Sport Austria

Der Fußball steht komplett still, in der tipico Bundesliga fallen momentan also keine Tore. Dann suchen wir uns eben einen ganz besonderen Treffer aus dem Sky-Archiv. Normal wäre ja auch langweilig, oder Herr Haas?

Im Duell gegen die Wiener Austria im November 2008 gelang dem damaligen Sturm Graz Kapitän ein wahrer Geniestreich. Mit der Ferse versenkte Mario Haas den Ball eiskalt im Tor und ließ den Gegner dabei ganz schön alt aussehen.

Das Skurille an dem Treffer: Mario Haas wollte zuvor schon vom Feld. Doch – als hätte er es geahnt, motivierte Trainer Franco Foda ihn zum Weitermachen. Sein Durchhaltevermögen belohnte der langjährige Kapitän dann mit diesem Sahnestück. Weltklasse!