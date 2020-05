VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Mr. Doppelpack – Ho Ho Hosiner

Vor der Corona-Pause zerschoss Philipp Hosiner die 3. Deutsche Liga mit dem Chemnitzer FC. Heute feiert der ehemalige Austria-Spieler seinen 31. Geburtstag. Deswegen widmen wir dem Bomber aus dem Burgenland unsere heutige Ausgabe von „Rückpass – Der Blick ins Archiv“.



In der aktuellen Saison gelangen dem Stürmer vom Chemnitzer FC ganze 16 Tore in 19 Spielen – sechs Mal traf er davon doppelt. Schon als Philipp Hosiner noch im Dress der Austria auflief, traf der 31-Jährige gerne einmal doppelt oder sogar dreifach. In der Saison 12/13 schnürte Hosiner sieben Doppelpacks und drei Hattricks. Insgesamt hatte er ganze 27 Tore und sieben Vorlagen in 30 Spielen in seiner Vita stehen.

Hoffen wir, dass die „Philipp Hosiner-Festspiele“ bald weitergehen können. In diesem Sinne – Happy Birthday Mr. Doppelpack!