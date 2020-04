VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Ried-Fan zieht blank

via

via Sky Sport Austria

Unser heutiger „Rückpass – Der Blick ins Archiv“ ist definitiv nichts, für schwache Nerven und auch nicht jugendfrei. In der Hauptrolle: ein Anhänger der SV Ried, der wohl ein oder zwei Bierchen zu viel erwischt hat. Inmitten des Rieder Stadions gibt er in Unterwäsche seinen Bierbauch zum Besten. Und es geht sogar noch weiter.

Am 17.04.2010 gewinnt Ried zu Hause mit 2:1 gegen Kapfenberg. Doch der Höhepunkt dieser Partie passiert vermutlich erst nach dem Abpfiff als es heißt: Flitzer-Alarm in der Keine-Sorgen-Arena. Ein sichtlich betrunkener Fan entkleidet sich seelenruhig mitten auf dem Spielfeld und sorgt damit für den ein oder anderen Schmuntzler. Nach einem kurzen Tänzchen in der Unterhose, zieht der Unbekannte dann auch noch komplett blank.

Besonders Sky-Reporter Gerhard Krabath kann nicht glauben, was er da sieht und kommentiert die Aktion, anstatt sich auf seinen Gesprächspartner KSV-Spieler Andreas Rauscher zu konzentrieren. Wie soll man bei so einem Anblick auch ein Interview führen?