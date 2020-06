VIDEO: Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast | Folge #68: Sasa Kalajdzic

In der 68. Folge von “Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast” haben Sky-Moderator Johannes Brandl und Abstauber “Captain Luke” mit VfB-Stuttgart-Legionär Sasa Kalajdzic telefoniert, der nach seiner schweren Knieverletzung erfolgreich sein Comeback gefeiert hat. Österreichs Sturm-Hoffnung spricht unter anderem über seinen persönlichen Vorteil durch die Corona-Pause, sein erstes Tor in der 2. Deutschen Bundesliga, eine spezielle Sprachnachricht von Mario Gomez sowie über den Abstiegskampf in der tipico Bundesliga.