VIDEO: Salzburg-Profi Aaronson zaubert bei USA-Sieg

via

via Sky Sport Austria

Die USA hat seine Generalprobe auf den Gold Cup (10. Juli bis 1. August) bestanden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Gregg Berhalter siegte in Salt Lake Citys Vorort Sandy mit 4:0 (2:0) gegen Costa Rica. Salzburg-Profi Brenden Aaronson eröffnete mit seinem Treffer in der achten Spielminute den Torreigen.

Daryl Dike (42.), Reggie Cannon (52.) und der Dortmunder Giovanni Reyna (77., Foulelfmeter) erzielten die weiteren Treffer für die Gastgeber. Brenden Aaronson ließ aber nicht nur bei seinem Tor sein Können aufblitzen. In der 46. Minute dribbelte sich der Salzburg-Offensivspieler durch die halbe Abwehr.

BRENDEN AARONSON, STOP THAT 🔥 Nearly a special goal for the USMNT! pic.twitter.com/nCwhKsJN2z — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021

Die USA hatten sich am Sonntag zum ersten Titelträger der Nations League des Kontinentalverbandes CONCACAF gekrönt. Zum Auftakt des Gold Cups treffen die US-Boys am 15. Juli auf den krassen Außenseiter Martinique. Weiterer Gegner in der Gruppe B ist Kanada (18. Juli).

(SID,Red.) / Bild: Screenshot twitter@espnfc