VIDEO: Schwerer Unfall beim Formel-2-Rennen in Dschidda

via Sky Sport Austria

Ein schwerer Unfall hat das Hauptrennen der Formel 2 in Dschidda überschattet. Beim viertletzten Saisonlauf der Nachwuchsrennserie im Vorfeld des Formel-1-Rennens am Sonntag (18.30 Uhr live auf Sky) war der Franzose Theo Pourchaire am Start mit seinem ART stehen geblieben, mehrere Fahrer konnten ausweichen, ehe der Brasilianer Enzo Fittipaldi (Charouz) mit hoher Geschwindigkeit auf Pourchaires Heck auffuhr.

„Die Fahrer waren bei Bewusstsein und wurden von den anwesenden Sanitätern befreit“, teilte der Automobil-Weltverband FIA knapp eine Stunde nach dem Unfall mit: „Beide wurden mit Krankenwagen und Hubschraubern in das King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda gebracht.“

Das Rennen in Saudi-Arabien wurde nach dem Unfall umgehend unterbrochen und nach rund 40 Minuten wieder aufgenommen. Der Lauf wurde von der Rennleitung von 28 Runden auf 20 Minuten plus eine Runde verkürzt, um den Zeitplan der Formel 1 einzuhalten. Die Punkte wurden halbiert.

Nach einem weiteren, allerdings glimpflichen Unfall wurde das Rennen nach fünf Runden erneut gestoppt, aufgrund der fehlenden Zeit aber nicht mehr gestartet.

