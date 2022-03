via

via Sky Sport Austria

Der LASK konnte im Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa Conference League durch einen sehenswerten Treffer von Husein Balic auf 1:2 verkürzen (67.). Die Tschechen gingen durch einen Doppelpack von Yira Sor (3., 29.) in der ersten Hälfte in Führung.

