via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool muss am Mittwoch im Champions-League-Viertelfinalrückspiel (ab 19.30 Uhr live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2) gegen Real Madrid ein 1:3 an der Anfield Road wettmachen. Trainer Jürgen Klopp erklärt, wie er das schaffen möchte.