VIDEO: Starke Aktion! Sesko bringt Salzburg sehenswert in Führung

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg ging im CL-Playoff-Rückspiel in Bröndby bereits in der 4. Minute in Führung – und wie auch noch! Nach einem hohen Pass von Mohamed Camara auf Benjamin Sesko, versenkte der 18-jährige Slowene den Ball unhaltbar im Tor der Dänen. Kurz darauf stellte der US-Amerikaner Brenden Aaronson auf 2:0 für die Bullen (10.)

