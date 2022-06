via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm hat am Donnerstag die Verpflichtung von Tomi Horvat vom slowenischen Verein NS Mura bekanntgegeben. Der 23-Jährige spielte mit Mura in der abgelaufenen Saison in der UEFA Europa Conference League. Gegen Tottenham gelang dem Mittelfeldspieler ein Traumtor.

VIDEO: Sehenswerter Treffer von Horvat