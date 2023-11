VIDEO: Szoboszlai feiert EM-Qualifikation mit Ungarn-Fans & Shot

Dominik Szoboszlai hat die geglückte EM-Quali mit Ungarn ausgiebig gefeiert.

Der Liverpool-Star, der zwischen 2017 und 2021 bei Red Bull Salzburg spielte, trank nach seinem Doppelpack beim 3:1 gegen Montenegro mit den Fans einen Pálinka-Shot. Das Video tauchte wenige Stunden nach der Partie auf diversen Social-Media-Plattformen auf.

Dominik Szoboszlai having a shot of pálinka with Hungarian fans after qualifying for #EURO2024 ❤️pic.twitter.com/PAIkV1o3go

