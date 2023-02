VIDEO: Thibaut Courtois und Alisson Becker mit Mega-Patzern!

via

Schwerer Torhüter-Fehler prägten die spektakuläre erste Spielhälfte des Champions-League-Achtelfinal-Hinspiels zwischen Liverpool und Real Madrid!

Zunächst verlor Real-Keeper Thibaut Courtois nach einem Rückpass von Daniel Carvajal die Kontrolle über den Ball – Mohamed Salah staubte zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung ab (14.). Auf der anderen Seite gelang Vinicius Junior der Ausgleich zum 2:2 nachdem er von Liverpool-Schlussmann Alisson Becker angeschossen wurde (36.).

Darwin Nunez brachte die Heimmannschaft mit einem Traumtor in der vierten Minute in Führung. Vinicius Junior erzielte in der 21. Minute auch den ersten Treffer des CL-Titelverteidigers.

Die bisherigen Tore im Video

Darwin Nunez (4.)

Mohamed Salah (14.)

Vinicius Junior (21.)

Vinicius Junior (36.)

Fotos: Imago