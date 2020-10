VIDEO: Thiem begeistert mit Zauberschlag gegen Schwartzman

via

via Sky Sport Austria

Nach einem großartigen Fünf-Satz-Krimi ist der Siegeslauf von US-Open-Sieger Dominic Thiem am Dienstag in Paris zu Ende gegangen. Der Weltranglisten-Dritte unterlag im Viertelfinale der French Open seinem guten Tour-Freund Diego Schwartzman (ARG-12) aber erst nach großem Kampf und 5:08 Stunden (!) mit 6:7(1),7:5,7:6(6),6:7(5),2:6. Ein “Winner” von Thiem bleibt bei diesem denkwürdigem Spiel aber besonders in Erinnerung.

Mit einer krachenden Vorhand im vierten Satz, riss es die zugelassen Zuschauer am Center Court von den Sitzen. Nach einer langen und intensiven Rally packte Thiem einen wahren Zauberschlag aus. Der Niederösterreicher setzte eine Vorhand-Longline, für Schwartzmann, unnerreichbar ins Feld.

Der Ballwechsel im VIDEO

Bild: GEPA