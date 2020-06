VIDEO: Toni Pfeffer vermisst Austria-Mentalität

Sky-Experte Toni Pfeffer zeigt sich nach dem 1:1 der Austria beim SKN St. Pölten enttäuscht.

“Die Austria möchte diese Gruppe gewinnen. Das traue ich ihnen zu. Das Austria-Motto lautet: Anspruch und Stil. Man kann definitiv mehr Anspruch stellen. Man muss von der Austria erwarten, dass sie die Partie anständig zu Ende spielen. Wo sind die Spieler, die in solchen Situationen das Heft in die Hand nehmen und das Spiel an sich reißen. Wenn Ilzer in der Pause laut wird, verstehe ich das. Wenn du im Vergleich zum vergangenen Spiel sieben Spieler austauscht, kann das nur körperliche Gründe haben. “

Highlights im VIDEO: