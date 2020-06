WSG Tirol musste sich in der 27. Runde auswärts beim FK Austria Wien mit 0:1 geschlagen geben. In den Schlusssekunden der Nachspielzeit holte sich WSG-Stürmer Kelvin Yeboah eine Rote Karte ab, nachdem er dem am Boden liegenden Austrianer Benedikt Pichler in die Weichteile trat.

HIGHLIGHTS im VIDEO: