VIDEO: Über diese Szene diskutiert England! Elfer oder nicht?

Beim Premier-League-Spiel zwischen Southampton und dem FC Liverpool sorgt eine Szene für Diskussionsstoff: War die Situation um Mane und Walker-Peters ein Elfmeter? Stimmt ab!

In der 60. Spielminute geht Sadio Mane nach einem Zweikampf mit Kyle Walker-Peters zu Boden. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abschlag. Am Tag danach diskutiert die Presselandschaft auf der Insel: Penalty or not? Jetzt seid ihr gefragt!

STIMMT AB! Elfmeter oder nicht?

Ist das Einsteigen von Walker-Peters gegen Mane ein Elfmeter?! Elfmeter

Abstimmen

Jürgen Klopp meinte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: “Was Andre Marriner (der Schiedsrichter; Anm. d. Red.) heute Abend mit Sadio Mane gemacht hat, weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Der Junge hat alles versucht, es gab ein paar große Herausforderungen, aber es gab viele Situationen, die auch Freistöße hätten sein sollen.”

VIDEO-Highlights: Hasenhüttl schlägt Klopp! “Saints” feiern Sieg gegen Liverpool

Und weiter: “In der letzten Situation, in der er im Strafraum runtergeht, trifft ihn (Kyle Walker- Peters) am Ende mit dem linken Fuß, was ein weiterer Elfmeter ist. Das können wir nicht ändern.”

Penalty or not? Stimmt ab!

Beitragsbild: Imago