VIDEO: Unfassbares Eigentor entscheidet Partie! Lazio-Keeper mit Blackout

Bereits am ersten Spieltag der UEFA Europa League gab es ein kurioses Eigentor zu bestaunen. Bei der Partie zwischen Galatasaray Istanbul und Lazio Rom lieferte Lazio-Keeper Thomas Strakosha einen Riesenbock. Der Albanier lenkte in der 66. Minute eine Kerze von Mitspieler Manuel Lazzari ins eigene Tor. Galatasaray feierte dadurch am Ende einen 1:0-Erfolg.

