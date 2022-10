VIDEO: VAR greift ein – Rote Karte für Querfeld nach diesem Handspiel

via

Bei der Partie zwischen Ried und Rapid (1:0) ist es kurz vor Spielende zu einer diskussionwürdigen Szene um Rapid-Verteidiger Leopold Querfeld gekommen.

In der 88. Minute sah der Innenverteidiger nach einem Handspiel vor dem eigenen Strafraum von Schiedsrichter Alexander Harkam zunächst die Gelbe Karte. Auf Hinweis von VAR Andreas Heiß sah sich Harkam die Szene nochmal an der Seitenlinie im Video an und änderte seine Kartenfarbe von Gelb auf Rot.

Querfeld und seine Rapid-Kollegen zeigten sich über diese Entscheidung sichtbar fassungslos und auch Rapid-Trainer Feldhofer konnte die Rote Karte für seinen Abwehrspieler nicht nachvollziehen. „Die Rote Karte war keine Rote. Es war Hand, aber kein Torraub“, sagte Feldhofer zum Ausschluss von Rapid-Verteidiger Leopold Querfeld.