VIDEO: Verrücktes Elfmeterschießen in der MLS: Torhüter ausgeschlossen, Feldspieler hält und wird zum Helden

In der nordamerikanischen sind aktuell die Playoffs im Gange. Das gestrige Duell zwischen Orlando City und New York City war an Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem es nach 120 Minuten stand, ging es ins entscheidende Elfmeterschießen. So weit, so gut.

Doch was dann passierte hat es wohl noch nie gegeben. Beim Stand von 4:3 für Orlando parierte Orlando-Keeper Pedro Gallese den Strafstoß von NY City-Stürmer Valentin Castellanos und entschied somit das Spiel. Der Jubel über den Einzug ins Viertelfinale kannte bei den Hausherren keine Grenzen. Trainer Oscar Pareja lief vor lauter Freude gleich in die Katakomben.

Doch Schiedsrichter Allen Chapman und der VAR hatten noch nicht genug gesehen. Der Video Assistant Referee macht den Spielleiter auf dem Feld nämlich darauf aufmerksam, dass Orlando-Torhüter Gallese bei seiner Parade die Linie zu Früh verlassen hatte. Der Elfmeter musste also wiederholt werden. Allerdings ohne Torhüter Gallese, der vom Referee die Gelb-Rote Karte sah. Der Peruaner hatte in der Verlängerung bereits die erste Gelbe Karte gesehen.

Das kuriose Elfmeterschießen im VIDEO

Orlando-Trainer Pareja, der mittlerweile auf seiner Bank zurück war, wechselte Ersatzkeeper Brian Rowe ein, der sich nun dem wiederholten Elfmeter von New York-Stürmer Castellanos stellte. Die Wiederholung ließ aber auf sich warten. Chapman hatte erneute Kontakt mit dem VAR. Der Grund: Orlando darf während des Elfmeterschießens nicht mehr wechseln. Und währen Castellanos nun schon minutenlang beim Elfmeter stand, verließ Rowe wieder das Feld. Ins Tor stellte sich Orlando-Verteidiger Rodrigo Schlegel, der beim zweiten Versuch – übrigens 10 Minuten nach dem ersten – von Castellanos, keine Chance hatte.

Danach hatte Nani die Chance für die Entscheidung zu sorgen, doch der portugiesische Superstar scheiterte an NY-Goalie Sean Johnson. Die nächsten beiden Schützen verwandelten und dann kam der große Auftritt von Aushilfs-Torwart Rodrigo Schlegel. Der Argentinier parierte den Elfmeter von Gudmundur Thorarinsson und wurde, nach dem verwandelten Versuchs seines Mitspielers Michel zum gefeierten Helden.

Quelle: Youtube