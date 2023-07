VIDEO: Von der Strafraumgrenze! Torhüter erzielt kurioses Kopfball-Eigentor in Conference-League-Quali

In der Conference-League-Qualifikation im Spiel zwischen St. Patrick’s Athletic und F91 Düdelingen erzielte Düdelingen-Torhüter Didier Desprez ein kurioses Eigentor.



Was war passiert: Beim Stand von 0:1 kam der Ball nach einem Pressball im Mittelfeld in Richtung Strafraumgrenze. Desprez verließ sein Tor und wollte den hohen Ball mit dem Kopf klären. Der Torhüter verschätzte sich allerdings so sehr, dass er den Ball per Kopf ins eigene Tor verlängerte.

📹 | The Didier Desprez own goal that’s has St. Pat’s back in this tie 👇#LOI | #LOIEURO pic.twitter.com/krC73K4Pb0 — League of Ireland (@LeagueofIreland) July 20, 2023

Am Ende behielt Düdelingen mit 3:2 die Oberhand und qualifizierte sich somit für die nächste Quali-Runde.