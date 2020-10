VIDEO: VSV-Crack Fraser meldet sich mit Corona-Song aus der Quarantäne

Jamie Fraser erlebte mit dem VSV einen durchwachsenen Saisonstart. Die Kärntner belegen nach sechs absolvierten Spielen den letzten Tabellenplatz in der ICE Hockey League.

Nun meldete sich der Verteidiger mit einem herzerwärmenden Video aus der Quarantäne. Der 34-jährige nahm einen Corona-Song auf, der allen Menschen in einer ähnlichen Situation helfen soll.

The @ecvsv-crack Jamie Fraser recorded a corona-song from the quarantine, sending it to everyone who is in a similar situation. Giving smiles in this difficult situation is the best medicine. We love it, Thx Jamie! #UnitedByPassion pic.twitter.com/zOvqzLr7WE

