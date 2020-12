Chelsea-Testspiel gegen WAC in Klagenfurt: Mourinho mit Gedächtnislücken

via

via Sky Sport Austria

Im Gespräch mit dem vereinseigenen TV-Sender wurde Tottenham-Trainer José Mourinho vom Interviewer auf das kommende Europa-League-Duell gegen den Wolfsberger AC angesprochen.

Im ersten Moment schien sich der Portugiese nicht wirklich erinnern zu können, dass er schon einmal im Klagenfurter Wörthersee Stadion gegen den WAC gespielt hat.

Am 23. Juli 2014 absolvierte Mourinho, damals noch Trainer des FC Chelsea, ein Testspiel gegen die Kärntner. Die Partie endete 1:1, für den WAC traf Silvio Carlos de Oliveira zur Führung, Jeremie Boga glich kurz vor Schluss für Chelsea aus.

“Großartiges Stadion, großartige Bedingungen”

“In der Europa League spielen wir gegen ein weiteres österreichisches Team, Wolfsberger (das AC wurde vergessen). Ich glaube, dass du dort schonmal gespielt hast”, so der Interviewer.

Mourinho ist davon offensichtlich überrascht und fragt: “Hab ich?”

“Ja, in einem Freundschaftsspiel”. so der Interviewer.

Plötzlich scheint sich Mourinho wieder erinnern zu können – mehr oder weniger.

“Ah ja, in einem Freundschaftsspiel in einer Vorbereitung. Wenn es das Stadion ist, an das ich denke, ist es ein großartiges Stadion mit großartigen Bedingungen”, sagte Mourinho.

Die Szene im Video

Bild: GEPA