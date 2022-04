VIDEO: Wahnsinn! Frankfurt-Traumtor zum 2:0 gegen Barcelona

Eintracht Frankfurt ist am besten Wege ins Halbfinale der UEFA Europa League einzuziehen. Die Hessen gingen beim FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel (jetzt live auf Sky Sport Austria 2) bereits in der 4.Minute durch Flipi Kostic per Elfmeter in Führung. Rafael Borré erzielte dann mit einem Traumtor das 2:0 (36.) für das Team von Trainer Oliver Glasner.