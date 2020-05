VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Akrobatischer “Sitzrückzieher” von LASK-Spieler Raguz

via

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Heute schauen wir zurück auf ein Tor, das durchaus als Tor des Jahres durchgehen könnte. U21-Nationalspieler Marko Raguz, traf gegen den SV Mattersburg mit einem „Sitzrückzieher“ in der 64. Minute zum 4:2 für die Linzer.

Neben dem kuriosen Treffer stellte der LASK mit dem 7:2-Erfolg gegen den SV Mattersburg auch einen neuen Vereinsrekord auf.