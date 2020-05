VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Best of Nestor El Maestro

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Sturm-Coach Nestor El Maestro lässt seinen Emotionen gerne freien Lauf, ohne Rücksicht auf Verluste. In der aktuellen Saison sorgt er mit dem einen oder anderen Austraster für Aufsehen. Auch in den Interviews nimmt der Trainer kein Blatt vor den Mund. Wir haben die besten Szenen noch einmal für euch herausgesucht.