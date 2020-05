VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Die Hartberger “Meistergruppen-Klassenerhalts-Kabinenparty”

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Heute blicken wir auf einen besonders emotionalen Moment für den TSV Hartberg zurück. In der 21. Runde qualifizierten sich die Steirer trotz einer 1:5-Klatsche bei Tabellenführer LASK vorzeitig für die Meistergruppe in der Tipico Bundesliga und sicherten sich damit den Klassenerhalt.

Wir waren bei der Kabinenparty der Hartberger in Pasching live mit dabei. Auch wenn sich die Freude zu Beginn noch in Grenzen hielt, ging es danach ordentlich ab.

Dein Verein Digital – TSV Hartberg – Folge #2 im VIDEO: