VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Die Salzburger Mentalitätsmonster

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Seit Jahren ist der FC Red Bull Salzburg unumstritten die erfolgreichste Mannschaft der österreichischen Fußball-Bundesliga. Trainer Jesse Marsch weist in diversen Interviews immer wieder auf die Mentalität der Mannschaft hin. Ist das etwa das Erfolgsrezept der Mozartstädter?