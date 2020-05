VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Eine Hinrunde voller Emotionen

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

In ein paar Tagen rollt der Ball in der Bundesliga endlich wieder. Wir können es kaum erwarten, deswegen schauen wir bis dahin noch einmal auf ein paar besonders emotionale Momente für die Coaches der Tipico Bundesliga zurück.