VIDEO: Zurück in die Bundesliga: Emotionen über Emotionen

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Bundesliga” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Der Fußball lebt von Emotionen. Freud und Leid liegen auf dem Spielfeld oft sehr nah’ nebeneinander. Besonders emotional zeigen sich die Trainer der Tipico Bundesliga in der aktuellen Saison. Die besten Ausschnitte haben wir euch noch einmal zusammengeschnitten. Freude, Trauer, Jubel – von allem ist etwas dabei. Wir können es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht!