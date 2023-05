„Viel Potential da“: Schopp will Entwicklung in Hartberg vorantreiben

Markus Schopp war am Montag bei „Talk und Tore“ zu Gast.

Der Trainer des TSV Hartberg sprach u.a. über seine Möglichkeiten bei den Oststeirern. „Das Schöne ist, dass man in Hartberg, in meiner Rolle, in sehr viele Dinge reinschnuppern kann“, so der 49-Jährige. Der Verein habe „viel Potential“, die Zukunft möchte Schopp so gut wie möglich mitgestalten.

Schopp über die Entwicklung von Hartberg: „Nicht selbstverständlich, dass Hartberg in der Bundesliga spielt“