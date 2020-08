“Vielleicht noch acht Jahre”: Lewandowski denkt nicht ans Ende

via

via Sky Sport Austria

Deutschlands Fußballer des Jahres Robert Lewandowski hat noch lange nicht genug. “Der jetzige Vertrag ist nicht mein letzter. Ich will noch länger spielen. Und ich will noch mehr erreichen, meine Kollegen in München denken genauso“, sagte der 32-Jährige dem kicker.

Er fühle sich besser als mit 26, sagte der Ausnahmestürmer, der noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister Bayern München gebunden ist. Kann er dann sogar noch zehn Jahre spielen? “Zehn Jahre? Vielleicht acht“, sagte er.

Ein Karriereende bei den Bayern sei dabei “eine Option, klar“, betonte der polnische Nationalspieler: “Aber ich habe noch so viele Jahre vor mir, ich denke nicht an das Ende meiner Karriere.”

(SID)

Bild: Getty