Vielsagende Aussagen: Kehrt Robben ins Nationalteam zurück?

via

via Sky Sport Austria

Kehrt Arjen Robben (36) nach seinem überraschenden Comeback beim FC Groningen auch in die niederländische Nationalmannschaft zurück?

Interims-Bondscoach Dwight Lodeweges schließt dies zumindest nicht völlig aus. “Alles steht und fällt mit der Leistung, und er muss es sich verdienen”, sagte Lodeweges dem Telegraaf und ergänzte vielsagend: “Wer weiß, was er leisten könnte, vielleicht von der Bank?”

Der langjährige Bayern-Star Robben, der die Münchner 2013 in London zum Champions-League-Triumph gegen Borussia Dortmund geschossen hatte, kehrte zur neuen Saison aus der einjährigen Fußball-Rente zurück und spielt ab sofort für seinen Jugendklub FC Groningen.

Lodeweges macht die Tür für Robben auf

Im Testspiel gegen Arminia Bielefeld erzielte der Flügelstürmer am vergangenen Sonntag sein erstes Tor. “Die EM wurde verschoben, danach haben wir gesagt, dass wir auf jeden einzelnen Spieler mit einem neuen Blick schauen. Das gilt jetzt auch für Arjen Robben”, sagte Lodeweges.

Der inzwischen 36 Jahre alte Robben war nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 in Russland aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. In bislang 96 Länderspielen erzielte Robben 37 Tore. “Man ist nie zu jung, aber vielleicht auch nie zu alt, um für eine Mannschaft wertvoll zu sein. Aber lasst uns abwarten, was Arjen selbst darüber denkt”, sagte Lodeweges.

(SID)

Bild: GEPA